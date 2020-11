Al Grande Fratello Vip le nuove entrate non hanno fatto faville: Selvaggia Roma è stata messa in quarantena ancor prima di varcare la porta rossa, Paolo Brosio è finito in nomination per aver infranto il regolamento ed il pubblico l’ha cacciato, mentre Stefano Bettarini è stato squalificato per essersi lasciato sfuggire una bestemmia. L’unica che è tutt’ora in casa è Giulia Salemi.

Ovviamente se per Brosio e Bettarini non c’è più nulla da fare (i due hanno partecipato insieme anche alla scorsa edizione de L‘Isola dei Famosi), per la Roma c’è ancora una speranza.

Secondo quanto riportato su FanPage, infatti, qualora i tamponi molecolari della Roma risultassero entrambi negativi (il risultato pare arriverà fra oggi e domani), il Grande Fratello Vip le darà il via libera per l’ingresso. Non prima di un’altra ulteriore quarantena, ovviamente.

“Selvaggia sarebbe risultata negativa al test rapido cui si è sottoposta la scorsa settimana. Da protocollo, non basta quel test a consentirle di entrare nella Casa quindi Selvaggia si è sottoposta al doppio test molecolare anti-Covid ed è al momento in attesa del risultato. Se entrambi i molecolari dovessero risultare negativi ( il risultato arriverà tra oggi e domani), la ex compagna di Francesco Chiofalo dovrebbe procedere a un ulteriore periodo di isolamento – che da prassi è di 10 giorni, ma che potrebbe essere ridotto in considerazione del fatto che la donna è in isolamento a casa sua già da qualche tempo – prima di poter entrare nella Casa. Se anche i test molecolari daranno esito negativo, quindi, l’aspirante concorrente – il cui ingresso nella Casa è attesissimo sui social perché potrebbe cambiare le sorti del rapporto tra Petrelli ed Elisabetta Gregoraci – potrebbe avere la possibilità di varcare la porta rossa in tempi brevissimi, magari già da venerdì prossimo”.

Un po’ di brio (e di trash) dentro la Casa.

I Gregorelli tremano, dato che pare Selvaggia abbia già puntato Pretelli.