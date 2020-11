Dopo la puntata di ieri del GF Vip Selvaggia Roma si è appartata con Giacomo Urtis e insieme hanno iniziato a fare gossip come due vere comari. Il chirurgo ha confermato di sapere dei baci che l’influencer avrebbe dato a Pierpaolo ed Enock e lei è scesa nei dettagli, ricordandogli le serate in questione. Pare infatti che quando l’ex di Lenticchio si è limonata Pretelli, nel locale ci fosse anche Urtis.

Selvaggiona ripercorrendo il viale dei ricordi ha anche sganciato una mezza bomba. La gieffina ha detto che un suo caro amico di nome Tony (che secondo gli utenti di Twitter sarebbe Aglianò di Amici 7) avrebbe limonato con Giacomo.

“Che poi era quel tempo che tu ti eri baciato con Tony. C’avevi limonato assai e io ho limonato con Pierpaolo. Lui faceva il vocalist, la sera che poi io sono salita su da te con Tony e tu l’hai limonato. Capito? E questo dice che ci baciamo a stampo. Gli fa comodo a lui dire ste cavolate. A me piace il completo, non lo stampo. Amo ma ti pare che mi accontento? C’era Tony testimone e l’altra amica mia. Sonia? A lei piacciono i ragazzi di colore. […] Io posso avere mille difetti ma non ci sto a passare per bugiarda, ci sono decine di testimoni per i limoni con Pier e anche Enock”.

Urtis si è messo a ridere e non ha smentito l’amica: “Amore oddio cosa mi ricordi. Ma ovvio che tu non ti accontenti dei bacetti, vuoi le cose total, io lo so”.

Ringraziamo il cielo che Selvaggia Roma ieri non fosse nominabile, perché secondo me abbiamo ancora bisogno di lei in quella casa. Ricordiamoci che è l’unica che ha fatto sbroccare davvero EliGreg e che racconta gossip beceri sui gieffini…

Giacomo Urtis, il video del 2019 insieme a Selvaggia Roma, Marco Sforza e Tony Aglianò.

Selvaggia: ci siamo incontrati la stessa sera del limone tuo e di Tony e poi ci siamo baciati

Urtis: quindi il giorno dopo?

S: e quindi Tony…. (cambio discorso)#gfvip pic.twitter.com/KnJwQz4N3r — ✨ (@ZoeyTheReal8) November 21, 2020