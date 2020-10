Selvaggia Roma è stata trovata positiva al CoronaVirus e per questo motivo non può più entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Il suo ingresso era previsto due giorni fa durante la puntata del lunedì sera, ma l’ultimo tampone è risultato positivo e per questo motivo l’influencer è stata rimandata a casa sua in quarantena, essendo completamente asintomatica. Il giorno dopo, contattata da AdnKronos, Selvaggia Roma (pare presa dallo spavento) ha negato dichiarando di essere ‘sana come un pesce’.

“Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti”.

Oggi, finalmente, la confessione.

“Buongiorno, è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Sono io che sono positiva al Covid, seppur avendo una carica virale molto bassa… Mi volevo scusare innanzitutto con la giornalista dell’AdnKronos perché presa dallo spavento e presa anche alla sprovvista ho negato di avere il Covid. Volevo anche tranquillizzare tutti quanti che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Sto benissimo, vi ringrazio dei messaggi. Mi è stato detto che la mia entrata al GF è stata rinviata ma non annullata, ovviamente tamponi permettendo”.

Qualcuno lo dica ad Eliana Michelazzo, presto!