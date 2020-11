Selvaggia Roma è guarita: il tampone del CoronaVirus, che lo scorso ottobre le ha impedito di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, è ora negativo. Ad annunciarlo è stata proprio la futura concorrente fra le pagine di AdnKronos.

“Ora che sono guarita non vedo l’ora di entrare nella Casa del GF Vip! Io per fortuna non ho avuto nessun sintomo il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto”.

Ma quando entrerà ufficialmente Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip?

Il suo ingresso era previsto (insieme a quello di Giulia Salemi e Stefano Bettarini) per lunedì 26 ottobre, dato che i tre erano stati messi in isolamento in albergo da sabato 17 ottobre. Dieci giorni prima; il tempo necessario per scovare eventuali sintomi ed evitare un focolaio dentro la Casa.

Lunedì 26, infatti, l’ultimo tampone di Selvaggia Roma ha dato esito positivo ed è stata fatta tornare a casa sua per scontare il periodo di malattia in isolamento, mentre l’ingresso di Bettarini e della Salemi è stato rimandato, seppur fossero risultati negativi, per precauzione, di altri dieci giorni. Giulia e Stefano, infatti, entreranno in casa nella puntata di questa sera, venerdì 6 novembre.

Quindi, se la prassi del Grande Fratello è quella di tenere i vip in isolamento sotto osservazione per dieci giorni Selvaggia – dovesse mettersi in quarantena ora (seppur l’abbia già fatta, ma tant’è) – entrerebbe in casa nella puntata di lunedì 16 novembre.