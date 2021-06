Tutto mi sarei aspettato, tranne che vedere Selvaggia Roma insieme ad un attore de La Casa di Carta. Eravamo abituati a vedere l’ex gieffina insieme a Francesco Chiofalo e poi Eliana Michelazzo e adesso invece eccola che pranza con Darko Perić, noto per aver interpretato Helsinki nella famosa serie spagnola.

E l’altro giorno con noi il my friend Darko. #Helsinki pic.twitter.com/KPLwZRzDLf — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) June 23, 2021

Ma cosa ci fanno insieme Selvaggiona e l’attore de La Casa di Carta? Secondo i follower della ragazza questo incontro potrebbe aver a che fare con l’impegno della Roma nel docu-film di Enzo Castallari, Nauplee. L’ex di Lenticchio infatti aveva detto che grazie al suo nuovo lavoro con il noto regista, forse sarebbe sbarcata su Netflix. Che Darko sia coinvolto in qualche modo in questo progetto?

Di sicuro è da escludere l’ipotesi di vedere Selvaggia Roma nella serie Netflix nei panni di ‘Tor Bella Monaca’.

Selvaggia Roma: le parole sul progetto con Castellari.

“Sono da sempre innamorata di Napoli e dei napoletani che mi hanno accolto con grande affetto e calore. Gli odori, i sapori e i colori di Napoli mi hanno emozionato moltissimo. Sento Napoli ormai come la mia città. Sono onoratissima di lavorare con un mostro sacro della cinematografia italiana e internazionale come Enzo G. Castellari che sicuramente, apportando il suo spessore incredibile, potrebbe rendere più reale il mio sogno di approdare su Netflix, magari proprio con questo nostro lavoro”.

Darko sull’Italia.

Intervistato da Io Donna de Il Corriere, l’attore ha parlato benissimo del nostro paese: “Amo tutto dell’Italia, dalla musica al cibo. E sono innamorato del vostro barocco. Ho visitato Torino e il Duomo di Milano con una guida privata e non vedo l’ora di tornare, anche per il vostro Barolo. Cosa mi piacerebbe fare in Italia? Con Alessandro Borghese, che ho conosciuto giorni fa nel suo ristorante venuta fuori l’idea di un cooking show insieme. Ho ancora un sacco di piatti italiani da assaggiare, che ne dite di una bella porzione di carciofi fritti?”