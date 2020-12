In queste settimane all’interno della casa del GF Vip Selvaggia Roma si è aperta con i suoi coinquilini ed ha parlato di alcuni episodi drammatici della sua vita. Dall’abbandono del padre, ad un gesto estremo del fratello, fino al rapporto travagliato con la madre, la vita dell’influencer non è stata facile. Ieri pomeriggio però l’ex della gieffina, Francesco Chiofalo ha smentito tutti questi racconti della ragazza.

“Penso che il suo percorso al GF Vip sia imbarazzante. Se era Povera da piccola? No, stava come tutti, normale. Lei e la madre vivevano con 1.800€ al mese in due. Non le è mai mancato nulla, da adolescente aveva pure la macchinetta 50 e da adulta ha avuto più auto, non solo una.

L’abbandono del padre? Non è assolutamente vero. Quella è una bugia. Ma che si è fumata? Ma è ubriaca? Infatti quando l’ho sentito ci sono rimasto. Partendo dal fatto che io il padre di Selvaggia Roma lo conosco molto bene, l’ho visto molte volte. Non mi risulta di questo abbandono. Lei para tranquillamente con il padre, ha il suo numero di telefono e lo sentiva regolarmente. Il padre di Selvaggia è addirittura una persona tanto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena.

Ragazzi questo non mi risulta l’atteggiamento di un uomo che abbandona la figlia. Ma non risulta a nessuna delle persone che conoscono Selvaggia da quando è giovane. Questa è una cosa palesemente inventata. Quando stava con me, lei è addirittura andata andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti che non vedeva da molto. Quella tra l’uomo e la mamma di Selvaggia Roma è stata una normalissima separazione. L’unica cosa è che da poco lui è tornato in Tunisia e per questo le spara queste bugie senza paura di essere smentita. Figuratevi che una volta io e lei litigammo e suo padre chiamò mio padre per avere spiegazioni. Non è vero che lei non vede il padre da quando aveva 15 anni, è una ca***ta mostruosa, infatti io pensavo fosse ubriaca quando lo ha detto. Sono tutte illazioni.

Direi che decade pure la cosa del suicidi0, a me una cosa del genere non me l’ha mai raccontata. Ha detto di aver tentato di togliersi la vita per l’abbandono del padre, ma se l’abbandono non c’è stato allora nemmeno quella cosa è accaduta.

Capisco che debba dire qualcosa sul suo conto e voglia far tenerezza per non uscire, ma non si possono inventare tutte queste cose. Non si strumentalizzano certe cose delicate, ci sono orfani veri e persone che provano a togliersi la vita”.