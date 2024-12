Selvaggia Roma: “Ecco perché ho scelto un nome d’arte”

Selvaggia Roma è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2017, insieme al suo allora fidanzato Francesco Chiofalo. Solo nel 2020, durante il Grande Fratello Vip, è emerso che il suo vero nome è Sabrina Haddaji. Recentemente, in un podcast, Selvaggia ha spiegato le ragioni dietro il suo cambio di nome. Ha iniziato a lavorare in televisione all’età di 18 anni, e il suo incontro con Felix a Chiambretti Night ha segnato una svolta nella sua carriera. Durante quel periodo, Félix le propose di unirsi a lui in tour come ballerina.

Selvaggia ha scelto quel nome per il desiderio di proteggere la sua identità reale, temendo di essere giudicata. Sentiva il bisogno di mantenere una distanza tra la sua vera vita e quella che mostrava in televisione, poiché era consapevole di essere soggetta a pregiudizi. “Io sono una persona con tutte le mie fragilità e le mie paure e non voglio farmi conoscere da nessuno”, ha dichiarato. Così, adottando il nomignolo di Selvaggia e, grazie a Felix, il cognome Roma, ha creato un personaggio che le ha permesso di esprimersi in modo più libero. Si presentava sul palco con una personalità audace, anche provocatoria, senza preoccuparsi dei giudizi altrui, poiché sapeva che veniva valutata per chi non era realmente.

Questa scelta ha facilitato la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, rendendo più semplice affrontare le critiche. Con il passare degli anni, Selvaggia Roma è diventata un’icona televisiva, in grado di attirare l’attenzione e, allo stesso tempo, di proteggere il suo io autentico.

Oggi, Selvaggia Roma è anche una madre: ad ottobre ha dato alla luce la sua primogenita, Luce, avuta con il compagno Luca Teti. La sua vita, ora segnata da nuove responsabilità familiari, mostra un ulteriore aspetto della sua personalità, evolvendosi da personaggio televisivo a madre. Questo cambiamento di vita potrebbe anche influenzare la sua immagine pubblica, creando un nuovo capitolo nella sua storia personale e professionale.