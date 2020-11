Selvaggia Roma (nel bene o nel male) è la protagonista di quest’ultima settimana del Grande Fratello Vip e durante la puntata di Non Succederà Più su Radio Radio, Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo hanno inveito contro lei ai microfoni di Giada Di Miceli.

A pungere per prima è stata Eliana Michelazzo che con Selvaggia Roma ha davvero il dente avvelenato.

“Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle. Ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Dodicimila euro. Ci sono testimoni”.

Eliana ha infatti accusato la Roma di essere una ladra e di averle sottratto dall’armadio numerosi capi firmati senza renderglieli mai indietro. Successivamente le ha pure tirato una frecciatina, sottolineando come il milione di follower su Instagram sia comprato.

“Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere. Gli sponsor non l’hanno voluta più”.

Selvaggia Roma, contro di lei anche l’ex fidanzato

Non più leggero Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato, che ha denunciato Selvaggia Roma per aver divulgato sui social del materiale privato.

“L’ho denunciata ma non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare. Ora è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto”.

Insomma, nel bene o nel male Selvaggia Roma ha saputo muovere le dinamiche dentro e fuori la Casa.