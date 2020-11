Dopo essere entrata a bomba con le rivelazioni dei baci dati ad Enock e Pierpaolo, Selvaggia Roma in questi giorni sta abbassando il tiro e mostrando altri lati del suo carattere. Ieri l’ex di Lenticchio ha pianto, si è sfogata con i suoi compagni ed è rimasta fino a tarda notte in cucina con Maria Teresa Ruta a raccontare il suo passato complicato.

La bella romana (che in realtà si chiama Sabrina Haddaji) ha svelato di aver ferito più volte sua madre, che ha anche attraversato dei momenti di paura in Tunisia.

“Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. (si legge su biccy.it) Avevo solo 4 anni ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia.

Lei non mi incolpa di nulla, mi incolpo io. Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi. Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta”.