Le brasiliane ci hanno rovinato i piani e la scorsa settimana hanno spedito a casa Selvaggia Roma (che poteva dare ancora molto). L’ex gieffina durante la sua intervista fatta a Casa Chi ha svelato il nome di un concorrente del GF Vip che non le era del tutto indifferente. Gabriele Parpiglia ha provato a farla parlare e alla fine c’è riuscito.

“Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. – continua Selvaggia Roma – Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei bast**di”.

Ed in effetti non ha tutti i torti Selvaggiona…

“Allora, eh…prima di tutto pensavo, data la mia abitudine, dato come ho detto prima, non pensavo di aver avuto un buon riscontro. Invece la gente devo dire che sono piaciuta, per la mia spontaneità, per la mia eh, per il mio eh, per il mio modo essere diretto. Comunque come si dice a Roma non mi tengo un cecio.

Invece per quanto riguarda la mia storia, sì, è stata scaturita da un abbraccio da Maria Teresa. Perché io nelle prime settimane ho sempre cercato di allontanarmi nelle eh, insomma… discorsi che comunque a me davano fastidio o comunque facevano sentire qualcosa di… comunque dentro di me.

Guarda io ti dico la verità, ho notato molto spesso tra i concorrenti che comunque tutti, specialmente Dayane, agivano di…di insomma di, no, di, cioè, di maschere, giocando. […] A oggi sono comunque sia una persona sempre rimasta la stessa, mai…non mi sono mai sentita nessuno, comunque sia che sono sempre stata una umile con pro, i pregi e i difetti”.