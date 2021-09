“Tommaso Eletti, ventunenne romano con un look da giovane vecchio […] partecipa al programma qualche mese fa, insieme alla fidanzata Valentina Nulli, che di anni ne ha 40. […] E fin da subito, in effetti, il racconto va in una direzione preoccupante: il ragazzo manifesta una gelosia morbosa, un senso del controllo patologico, un atteggiamento di dominanza e di totale, inquietante insofferenza di fronte a qualsiasi sprazzo non dico di libertà, ma di normalità della fidanzata. Lui, nonostante la giovane età, ha già ideato una sorta di shari’a in salsa pariolina, per cui lei “sa quanto sono malato” (auto-assolve la sua gelosia come fosse un male incurabile) e dunque deve adottare una serie di comportamenti che non acuiscano la sua malattia”.