Selvaggia Lucarelli svela un segreto scioccante su Bruganelli e Bonolis

Selvaggia Lucarelli ha nuovamente puntato il dito contro Sonia Bruganelli e l’ex marito Paolo Bonolis nel suo ultimo articolo della newsletter “Vale Tutto”. Lucarelli descrive Bruganelli come una “burattinaia”, che avrebbe approfittato del successo di Bonolis per arricchirsi e allontanare collaboratori chiave della carriera del conduttore. Nell’articolo dal titolo “Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo, dall’inizio”, la blogger ripercorre la relazione ed il successivo divorzio professionale tra Bonolis e il suo ex manager Lucio Presta.

Lucarelli riporta come Sonia e Paolo si siano incontrati nel 1997 e abbiano avuto tre figli. Dopo la nascita del loro secondo figlio, la blogger sostiene che Sonia abbia assunto un ruolo sempre più dominante nella vita lavorativa del marito, aprendo una società per gestire i casting dei programmi di Bonolis, come “Ciao Darwin”. La Bruganelli, secondo Lucarelli, avrebbe accumulato un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro grazie alla sua attività imprenditoriale.

Tuttavia, mentre Sonia cresceva professionalmente, anche la sua vita personale iniziava a deteriorarsi, con presunti tradimenti che avrebbero segnato la loro relazione. Lucarelli indica che dopo la nascita di Davide, Sonia avrebbe intrapreso relazioni parallele, incluso un’importante relazione con un chirurgo che durò cinque anni. Queste infedeltà avrebbero causato tensioni e litigi, e Bonolis avrebbe persino lasciato casa per qualche giorno in un momento di crisi.

Selvaggia sostiene che la Bruganelli cercasse di isolare Bonolis dai collaboratori, esprimendo disagio verso chiunque avesse un ruolo decisionale. Questa strategia culmina nel divorzio consensuale tra i due, ma non ferma le conflittualità. Sonia avrebbe manipolato Bonolis facendolo sentire molto legato all’argomento della maternità, trasformandolo in un “soldatino obbediente”.

Successivamente, nel 2021, Bonolis acquista le quote della società SDL 2005 dal manager Presta, levando quest’ultimo dal suo entourage. Sonia si oppone, giungendo persino a rivelare a Bonolis informazioni compromettenti su Presta, causando una discussione accesa tra i due. Alla fine, Paolo decide di non rinnovare il contratto con Presta. Lucarelli conclude che molti sperano che Bonolis possa riprendere in mano la propria vita, liberandosi da tutte queste dinamiche tossiche.