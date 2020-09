Gabriel Garko ieri sera al Grande Fratello Vip ha fatto una sorpresa ad Adua Del Vesco e ne ha approfittato per fare coming out e liberarla dalla bugia che la costringeva a dire di essere l’ex fidanzata dell’attore.

Gabriel, infatti, è sempre stato segretamente omosessuale ed è stato costretto a fingere di essere fidanzato con alcune sue colleghe per business, anche se ha preferito non scendere nei dettagli e non svelare il perché sia stato costretto a farlo. Anche se la risposta già la sappiamo, ma sulle reti Mediaset è stata censurata: AresGate.

Al termine dell’ospitata di Garko al GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato ai telespettatori che l’attore racconterà altri dettagli in merito al suo coming out da Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda la prossima settimana.

Un pacchetto d’ospitate che avrebbero fruttato a Gabriel Garko 60 mila euro. A svelarlo è stata Selvaggia Lucarelli in un lungo editoriale pubblicato su TPI.

“Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30mila euro al Grande Fratello e 30mila a Verissimo”.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy