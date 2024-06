Selvaggia Lucarelli sul singolo di Fedez: “Pessimo marito e pessimo rapper”

Il nuovo singolo di Fedez inciso insieme ad Emis Killa ha debuttato alla posizione #3 della classifica FIMI battendo nella sua prima settimana sia Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso e BigMama, sia Black Nirvana di Elodie. Ovviamente l’hype era alle stelle e non poteva andare altrimenti. Se a molti Sexy Shop è però piaciuta, a Selvaggia Lucarelli no. Anzi. Commentando il brano, la scrittrice ha dato a Fedez del “pessimo marito” e del “pessimo rapper”.

“Credo che, dopo aver fatto soldi col matrimonio, ora ne voglia fare col divorzio. Confermandosi, oltre che un pessimo marito, anche un pessimo rapper, visto che si ispira a Shakira e le parole sono ineleganti per uno che aveva dichiarato che avrebbe tutelato moglie e figli. Ho il sospetto che sarà proprio Fedez a farci stare simpatica di nuovo la Ferragni”.

Come riporta Today, Selvaggia Lucarelli ha poi commentato la personalità del rapper. “Le voci che girano lo descrivono come una persona ossessionata dall’idea che gli altri vogliano fregarlo, rubargli i soldi, approfittarsi di lui. Penso sia un problema di proiezione sugli altri del proprio comportamento. Questa, però, assomiglia a una diagnosi, e non dovrei farla io. Questo volersi far male da solo è un tratto di personalità interessante“. […] “È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti. Lui è un imprenditore, lei un’influencer con una grande passione per il denaro“.

Selvaggia Lucarelli: “Fedez come il cangurotto di Buona Domenica”

Da Piero Chiambretti, invece, ha aggiunto: “Se quello di Fedez è un tentativo di riposizionamento è molto zoppicante. In pochi giorni è passato dall’essere il marito di Barbie, al cuginetto venuto male di Mike Tyson. Nelle immagini picchiava saltellando come il Cangurotto, picchiava come lui. Tant’è che stava per prendere le botte e sono intervenuti altri. Mi sembra uno in crisi di mezza età. Compra il macchinone, esce con la ragazzetta di 20 anni“.

Quando si tratta di canzoni la regola che vale è quella del purché se ne parli e anche questa settimana di Sexy Shop se n’è parlato abbastanza.