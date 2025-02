Selvaggia Lucarelli sul caso Ferragni, Fedez e Montini: “Non è gossip, è violenza: ecco perché”

Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione che coinvolge Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona durante la trasmissione FarWest, ospite di Salvo Sottile. In risposta a una domanda del conduttore sui presunti tradimenti e sul fatto che i Ferragnez possano stiano cercando di distogliere l’attenzione da questioni giudiziarie, Lucarelli ha affermato che Fedez sta attraversando un fase autodistruttiva, tentando di destabilizzare la situazione. Ha sostenuto che la coppia non sta semplicemente lavando “panni sporchi” ma ha coinvolto anche persone non pubbliche che non avevano scelto questa visibilità.

Lucarelli ha fatto riferimento a Angelica, l’amante di Fedez, sottolineando che lei non è un personaggio pubblico e non ha mai cercato attenzione mediatica. Ha denunciato il trattamento riservato a lei e al suo fidanzato, ridicolizzato e trasformato in un simbolo della situazione. Secondo Lucarelli, vi è una violenza insita nel modo in cui queste persone vengono trattate mediaticamente. Ha inoltre sottolineato che i figli di Ferragni e Fedez, un giorno, dovranno confrontarsi con le dichiarazioni pubbliche dei loro genitori.

Concludendo, Lucarelli ha invitato i media a trattare queste questioni con maggiore delicatezza, riconoscendo la gravità della situazione e il suo impatto su individui innocenti. La sua analisi si discosta dal semplice gossip, evidenziando piuttosto una storia complessa e dolorosa.