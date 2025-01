Selvaggia Lucarelli sui tradimenti di Fedez a Chiara Ferragni: “Se lei mi avesse dato ragione…”

A 48 ore dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona riguardo Fedez e Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale ha confermato di aver subito tradimenti a partire dal 2017. Selvaggia Lucarelli, che ha scritto un libro sui Ferragnez, ha commentato la situazione, suggerendo che se Chiara avesse riconosciuto prima le sue osservazioni su Fedez e le sue relazioni, sarebbe potuta essere in una posizione più vantaggiosa, probabilmente in vacanza con un uomo molto ricco.

Il miliardario menzionato è Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Chiara. Lucarelli ha affermato che la relazione con una persona così benestante potrebbe aiutare Chiara a migliorare la sua immagine pubblica, fungendo da efficace ufficio stampa grazie al supporto dei media.

La famiglia Tronchetti Provera è tra le più ricche d’Italia, con multinazionali che fatturano 6,7 miliardi di euro all’anno. Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni, è un ex-presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente di Pirelli, un’impresa di famiglia. Nel 2023, Marco si è posizionato tra i manager più pagati d’Italia, con un guadagno di quasi 20 milioni di euro. La posizione economica della famiglia Tronchetti Provera mette in evidenza le relazioni di Chiara Ferragni, che ora si trova in un contesto molto favorevole anche attraverso le nuove connessioni. In questo difficile momento, Chiara ha espresso il suo disprezzo per i tradimenti subiti e ha chiarito le sue posizioni su queste questioni personali.