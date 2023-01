Selvaggia Lucarelli su Madame: “Come ha fatto le scuole senza i vaccini?”

Selvaggia Lucarelli ha centrato il punto sull’affaire Madame ed ha sollevato alcune domande che tutti ci siamo posti dopo aver letto il suo post. Una su tutte: come ha fatto a fare tutte le scuole dell’obbligo se non si è mai sottoposta a nessun vaccino obbligatorio? Come scritto nel post, infatti, la cantante non solo non ha eseguito ai tempi il vaccino contro il Covid, ma non ha “altri vaccini“. Questo perché sarebbe “cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative“. Parole sue.

“Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram” – ha esordito Selvaggia Lucarelli – “Qualcuno le spieghi che della sua superc*zzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Tra l’altro confessa di aver preso antibiotici e cortisone (quindi la medicina tradizionale va bene quando fa comodo, magari per lavorare) e di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio (quindi a scuola come ci andava???) e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso”.

