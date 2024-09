Selvaggia Lucarelli su Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: “Le piacerebbe che io mancassi”

La prossima settimana, Barbara d’Urso sarà ospite di Milly Carlucci a “Ballando con le Stelle”, un evento atteso da molti, considerando che la sua partecipazione è il risultato di un lungo corteggiamento durato anni e ora che l’ex conduttrice di Mediaset è finalmente libera da impegni. Barbara avrà l’opportunità di esibirsi come “ballerina per una notte” e a giudicare la sua performance sarà Selvaggia Lucarelli, con la quale ha in passato avuto molte tensioni.

Quando Milly Carlucci ha annunciato la presenza di Barbara, Selvaggia ha risposto ironicamente sui social, commentando che avrebbe avuto un impegno di pilates proprio quel giorno. Intervistata da Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Lucarelli ha spiegato che non potrà essere presente e ha scherzato sulle differenze tra i loro impegni: “Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta!”.

La rivalità tra Barbara e Selvaggia affonda le radici in un passato difficile. Selvaggia ha raccontato su “Il Fatto Quotidiano” di un incontro avuto circa 12 anni fa, quando si trovava in un periodo personale complicato a causa di una separazione. Barbara era al corrente della situazione, ma un programma concorrente di Barbara iniziò a diffondere informazioni false sulla vita privata di Selvaggia e sulla sua famiglia. Nonostante le diffide, il programma continuò a parlare della sua vita, costringendo Selvaggia a intervenire in diretta per proteggere la privacy di suo figlio.

Il giorno seguente, Selvaggia fu invitata a partecipare al programma di Barbara, ma prima che iniziassero, fu richiamata da Barbara stessa per un rimprovero. Questo episodio testimonia l’intensità delle tensioni tra le due, che si sono evolute nel corso degli anni. Con questo nuovo appuntamento a “Ballando con le Stelle”, l’interesse e l’attesa per la possibile interazione tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli sono alle stelle, alimentando la curiosità del pubblico su come si svilupperà la loro relazione, dal tono provocatorio che le ha caratterizzate in passato. Preparate i popcorn, perché lo spettacolo è assicurato!