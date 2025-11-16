Selvaggia Lucarelli stuzzica Fabio Fognini a Ballando Italia

Selvaggia Lucarelli ha nuovamente stuzzicato Fabio Fognini durante la trasmissione “Ballando con le stelle”. Tra la giurata e l’ex tennista si è sviluppato un rapporto di complicità, caratterizzato da scambi di battute. Dopo l’esibizione di Fognini, Lucarelli gli ha fatto una domanda provocatoria: “Cosa ne pensi del poliamore?”.

Fognini ha risposto con ironia, menzionando la presenza della sua cognata in trasmissione: “Stasera c’è anche mia cognata… alla prossima puntata verrà Flavia, glielo chiederemo direttamente”. Lucarelli ha colto l’occasione per complimentarsi con lui, affermando: “Adoro il fatto che in un’edizione con tanti concorrenti antipatici, tu sia così divertente… sembri il compagno dell’ultimo banco che fa ridere tutti”. Ha anche riconosciuto i suoi sforzi, sottolineando: “È chiaro che tu sia un campione nel tennis, ma ballando fai una fatica enorme e i risultati sono frutto del tuo impegno”.

Successivamente, il giudice Mariotto ha ironizzato sul tema del poliamore, suggerendo che Fognini avesse ricevuto un avvertimento a casa per moderare il suo rapporto con Lucarelli: “Secondo me ti hanno detto di darti una regolata con la Lucarelli, perché sei diventato rigido…”. Fognini ha risposto prontamente, indicando Lucarelli: “Magari il messaggio mi arriverà, preparati”.