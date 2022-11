Selvaggia Lucarelli smaschera un concorrente di Ballando con le Stelle: “Mi ha chiamato per mettersi d’accordo”

Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha smascherato e umiliato in diretta il comico Dario Cassini che poche ore prima della diretta l’ha chiamata al telefono in gran segreto. Una telefonata registrata (!) e tutt’altro che di convenevoli.

“Alle ore 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu” – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione di Dario Cassini – “Mi hai detto ‘ciao Selvaggia, volevo dirti che tutto quello che dico è finto e mi serve per il mio personaggio; tu mi dai luce dicendomi questo, quindi stasera dammi 3 perché mi è molto utile‘. Mi hai anche detto ‘ci sono cinque persone che ballano peggio di me!‘, ma questo non è vero”.

“La scorsa settimana mi hai chiesto di dire male dei miei colleghi“, ha provato a rispondere l’attore. “Ti ho chiesto di dirmi chi secondo te ballava peggio di te, ma te l’ho chiesto in diretta, non al telefono. Tu mi hai telefonato per condizionare il mio giudizio, quello che succede qua dentro è tutto vero“.

Ovviamente sul web Dario Cassini è stato letteralmente massacrato. Quando si tratta di smascherare qualcuno, Selvaggia Lucarelli è sempre in prima linea e non sbaglia un colpo.

Come direbbe Emilio Fede nel suo più celebre video reaction: “Che figura di MMMM!“.

Inizio con il botto. @stanzaselvaggia che sput***a pubblicamente Dario Cassini per la sua falsità e il tentativo di concordare le battute. Io ADORO questa donna. #BallandoConLeStelle — petite Viviana (@petite_viviana) November 5, 2022

Dario Cassini… è fatt na figur e merd. #BallandoConLeStelle — Marco_someonelikeyou (@_marco_sly_) November 5, 2022