Selvaggia Lucarelli, ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha così commentato la catfight con Morgan avuta durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

“Non c’è stato un botta e risposta, ci sono stati dieci minuti di sproloqui di Morgan, io non riuscivo a parlare. Ha semplicemente ripetuto uno schema molto caro a lui: arriva entusiasta di una nuova esperienza, convince tutti che questa sarà la volta in cui sarà adorabile, affabile, meraviglioso, poi comincia a covare l’idea che tutti tramino contro di lui, inizia a covare la rabbia che poi sfoga e rovina tutto quello che di buono fino a quel momento aveva fatto. Io l’ho sempre trattato molto bene, sono sempre stata accogliente, affettuosa e soprattutto dei voti altissimi. Tutto quello che è successo è successo nella sua testa.

Quando Alberto Matano ha aggiornato Selvaggia Lucarelli sulla querela che Morgan le ha fatto, la giudice di Ballando con le Stelle ha risposto:

“Nel giro di due giorni ha detto che sono una scimmia, poi mi ha scritto in privato che stava scherzando, poi torna a dire che vuole portarmi in tribunale: mi faccia sapere qual è il suo ruolo? Detto questo io credo che Morgan dovrebbe denunciarsi da solo. Morgan in tutti questi anni si è sempre sabotato da solo. Va ad X Factor e poi dice che X Factor è un brutto programma, poi va dalla De Filippi e si fa denunciare.. Lui morde sempre la mano da chi gli tende una mano: è questo il problema di Morgan”.