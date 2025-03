Selvaggia Lucarelli: Rivelazione Inaspettata su Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli ha confermato il ritorno della giuria al completo per il nuovo spin-off di “Ballando con le Stelle”, previsto per il 9 maggio su Rai 1 per quattro prime serate. Tra i membri della giuria ci sono Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, quest’ultimo tornato nonostante le polemiche emerse nella precedente edizione. Lucarelli ha descritto l’imminente edizione come “celebrativa”, pensata come una grande festa, con il ritorno di ballerini storici e professionisti del programma.

I concorrenti, particolarmente attesi, saranno affiancati dai maestri storici, mentre il vincitore delle quattro serate sarà promosso a insegnante nel ciclo standard successivo. La giuria attuale, indicata come “l’unico governo in carica da ben 9 anni”, è stata confermata nonostante le aspettative di cambiamenti, facendo intendere che non ci sarebbero tensioni tra Mariotto e Milly Carlucci, malgrado le controversie passate.

Selvaggia Lucarelli ha anche promesso che ci saranno numerosi “colpi di scena” e un mix di emozione e nostalgia, rendendo lo show imperdibile. Con un blend di competizione e spettacolo, il nuovo format si presenta come un’ottima opportunità per celebrare la storia di “Ballando con le Stelle” e coinvolgere tanto il pubblico quanto i partecipanti.