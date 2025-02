Selvaggia Lucarelli rivela i retroscena su Corona: ‘Ferragni ha ragione’

Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo sostegno a Chiara Ferragni riguardo alla controversa situazione legata a Fedez e Fabrizio Corona. Nella sua newsletter “Vale tutto”, ha analizzato il caos scaturito dalle dichiarazioni di Corona e ha discusso dell’accordo di riservatezza stipulato con la coppia Ferragnez. Lucarelli ha rivelato che questo accordo, firmato nel settembre 2023, prevedeva che Corona non avrebbe più parlato di loro, in cambio del ritiro di una querela contro di lui.

Tuttavia, la situation è degenerata quando Corona ha violato l’accordo, portando i Ferragnez a chiedere un milione di euro per undici violazioni. Lucarelli ha raccontato come, dopo lo scandalo del “Balocco gate”, Fedez avrebbe cercato di vendicarsi di Chiara, rivelando a Corona dettagli sulla sua vita personale. La Lucarelli descrive questa vendetta come un atto di malevolenza da parte di Fedez nei confronti delle sue ex, utilizzando Corona come intermediario per diffondere informazioni private.

In questo contesto, Lucarelli ha ammesso di vedere Ferragni ora più consapevole, suggerendo che ha finalmente reagito all’inganno subito da parte di Corona e dell’ex marito. La giudice di Ballando con le stelle ha concluso che Chiara ha ragione nel difendere gli accordi stipulati, mostrando il suo sostegno a lei in questa complessa vicenda. La posizione di Lucarelli, considerata da molti una nemica giurata di Ferragni, desta sorpresa e segnala un cambio di dinamiche nel panorama del gossip italiano.