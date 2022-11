Selvaggia Lucarelli risponde piccata a Carolyn Smith

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non sono mai andate granché d’accordo e questa settimane si sono anche punzecchiate a vicenda.

La coreografa nella sua ultima intervista ha così attaccato Selvaggia Lucarelli: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola“. E – commentando Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia nonché ultimo eliminato di Ballando con le Stelle, ha aggiunto: “Io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un ‘compitino’. E una volta sono sbottata: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia“.

Carolyn Smith, le nuove dichiarazioni che faranno arrabbiare Selvaggia https://t.co/yrdU9ACk1m — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 22, 2022

Queste parole sono state oggi commentate da Selvaggia Lucarelli che attraverso una sua storia su Instagram ha detto: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora“.

Sabato ne vedremo delle belle.

Ballando con le Stelle, le nuove puntate contro il Grande Fratello Vip

Come già scritto altrove, le nuove puntate di Ballando con le Stelle a causa dei Mondiali di Calcio saranno un po’ ballerine, per restare in tema. Dopo la puntata destinata al ripescaggio del 2 dicembre, lo show di Milly Carlucci si prenderà una settimana di pausa e tornerà con la semifinale sabato 17 dicembre. Una puntata in cui si scontrerà a sorpresa con il Grande Fratello Vip che tornerà col doppio appuntamento nelle settimane centrali di dicembre, ricoprendo sabato 10 e sabato 17.