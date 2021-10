Selvaggia Lucarelli ha deciso di rispondere apertamente a Mietta che giusto ieri, in seguito alle polemiche sul suo mancato vaccino, aveva minacciato di sporgere querela: “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna“.

La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha così replicato:

“Ora che sappiamo che Mietta ha problemi di salute, sono ancora più stupita che partecipi a un programma del genere senza il vaccino, che protegge non solo gli altri ma anche sé stessa. Nessuno ha violato la sua privacy. L’unica ad aver diffuso dati personali e sensibili circa la sua situazione è lei. Le domande sono domande, a cui (come nel suo caso) si può decidere di non rispondere. Non è la mia domanda netta e cristallina ad aver generato contrarietà, ma la sua risposta ambigua.

Dire che la tutela della mia salute non mi riguardi e che fare domande sui vaccini sia illegittimo è un punto di vista per me inaccettabile. Minacciare azioni legali per una domanda è una reazione piuttosto scomposta, ma nel caso si rivolgesse a me sarò pronta a difendermi dal reato contestato. Il famoso reato di domanda. Mariotto ha affermato: ‘Mi ha autorizzato a dire che non può vaccinarsi finché non ha concluso accertamenti’. Per la cronaca, la sua fascia di età è la mia (anzi, lei ha qualche anno in più). Io a luglio avevo già doppio vaccino. Lunghi questi accertamenti, spero finiscano presto”