Selvaggia Lucarelli Risponde a Corona: ‘È Solo una Pianta Infestante’

La blogger Selvaggia Lucarelli ha recentemente commentato il controverso caso Fedez-Ferragni, toccando la questione delle indiscrezioni sollevate da Fabrizio Corona riguardo a presunti tradimenti del rapper. Nel suo sfogo, pubblicato sul blog a pagamento, Lucarelli rivolge un attacco diretto a Corona, definendolo un’erbaccia che infesta e soffoca il web. Secondo lei, il paparazzo sfrutta informazioni non confermate per creare un teatrino di gossip, contribuendo a diffondere una cultura tossica.

Lucarelli esprime frustrazione anche nei confronti del pubblico che consuma e alimenta questi contenuti. Sostiene che gli spettatori si concentrano esclusivamente sul gossip, ignorando la violenza insita in certe dinamiche. “Il vero contenuto siete voi”, afferma, criticando chi commenta e condivide contenuti senza riflettere sulle conseguenze. Questa facilità nel cavalcare il gossip dimostra, secondo la blogger, che l’influenza negativa di Corona ha raggiunto anche i consumatori di tali notizie.

Tuttavia, Lucarelli non si limita a criticare Corona. Anche se attacca gli ex coniugi, il suo discorso sembra ignorare il fatto che lei stessa fa parte dello stesso sistema di gossip che critica. Ha in passato alimentato le controversie legate a Fedez e Ferragni, rendendo il suo richiamo alla responsabilità del pubblico un po’ ipocrita. Nel complesso, l’analisi di Lucarelli solleva interrogativi sul ruolo del gossip nella cultura mediatica attuale e sull’effetto che ha su individui e società.