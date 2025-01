Selvaggia Lucarelli respinge le voci sulla crisi con Mariotto: ‘Ancora un’assurdità’

A poche ore dalla diffusione di teorie che riguardano un presunto dissapore tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, la giornalista ha deciso di chiarire la situazione in modo deciso. Le speculazioni sui social sono iniziate quando è emerso che Selvaggia non segue Mariotto su Instagram. Questo dettaglio, apparentemente secondario, è stato amplificato su piattaforme come X (ex Twitter), generando voci di conflitto tra i due.

Selvaggia ha risposto alle dicerie con fermezza, affermando: “L’ennesima c***ata: non ho MAI seguito Mariotto su Instagram per il semplice fatto che lui non segue i suoi stessi social, non gliene frega nulla”. Con queste parole, ha messo fine alle incomprensioni, chiarendo che non ci sono tensioni tra di loro. Inoltre, ha rivelato di non aver visto l’intervista di Mariotto a Verissimo, poiché si trova attualmente in Cambogia, ma ha anche dichiarato che, secondo i frammenti letti nei giornali, non ha riscontrato dichiarazioni sgradevoli.

Le voci erano insorte in seguito a un’intervista di Mariotto a Verissimo, dove il giudice di Ballando ha commentato ciò che Selvaggia aveva detto in passato riguardo a lui, menzionando concetti come “fragilità” ed “emotività”. Ha chiarito: “Selvaggia ha parlato di mie fragilità? Non sono proprio fragilità, sono emotività, che sono diverse”. Mariotto ha espresso il suo punto di vista, sostenendo che la parola “fragilità” possa essere interpretata in vari modi e che per lui rappresenta una forma di potenza.

Lasciano intendere che le speculazioni nascono spesso da una mancanza di contesto e dalla tendenza a esagerare dettagli non significativi. Nel caso di Lucarelli e Mariotto, la semplice omissione di un follow su Instagram è stata manipolata in un caso mediatico, senza che rappresentasse un reale problema tra i due. La questione, quindi, sembra riflettere la sottile linea tra realtà e gossip, con Selvaggia che ha preso posizione per difendere la serenità del loro rapporto di lavoro.