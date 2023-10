Selvaggia Lucarelli replica a Fedez e lo punge: “Il vero paparazzo è lui”

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Fedez dopo averlo fatto un mese fa in occasione dell’uscita dello speciale sanremese di The Ferragnez. Lo ha fatto commentando l’intervista che il rapper ha rilasciato al Corriere della Sera e dove ha polemizzato con la stampa.

“È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni” – le parole incriminate di Fedez – “Non serve un articolo, ma un titolo acchiappa click. È poi tanto diverso dalle dinamiche sui social? Ci rifletta. Anche i giornali danno notizie sulla vita privata dei personaggi pubblici, andando a scovare cose nella maniera più morbosa possibile. Non solo i siti di gossip, tutte le maggiori testate on line hanno queste sezioni un po’ morbose, che magari sono quelle che vanno di più”.

Dichiarazione a cui Selvaggia Lucarelli ha così replicato pubblicamente via Instagram.

E ancora:

“Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi è più la stampa sarà morbosa“, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli. Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita”.