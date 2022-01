Attenzione, Matteone è entrato in modalità ‘Antonella Mosetti’ e ha denunciato Selvaggia Lucarelli. A rivelarlo è stata la giudice di Ballando con le Stelle ieri sera dal suo profilo Instagram. La giornalista si è beccata una querela per ‘diffamazione’ e si è giustamente chiesta come mai un politico che ha combattuto per affossare il DDL Zan al grido di ‘basta reati d’opinione’ presenti una denuncia proprio per questo motivo.



“Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello famoso perché diceva che non si processano le idee^ Questo almeno quando c’era da affossare la legge Zan. – si legge su Domani – Il poliziotto che mi ha notificato il tutto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi alcune domande. C’era un’indagine che mi riguardava a seguito di una denuncia per diffamazione. «Una denuncia di chi?». «Di Matteo Salvini», mi ha risposto il commissario con l’espressione di chi mi aveva appena diagnosticato un herpes zoster. Matteo Salvini. Quello che “basta reati d’opinione”, quello che ha contribuito ad affossare la legge Zan perché «un conto sono le minacce, gli insulti o l’istigazione al terrorismo, altra cosa sono le idee, belle o brutte, che si possono confutare ma non arrestare”.

Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello che “non si processano le idee?”, quando c’era da affossare la legge Zan? https://t.co/SvZZqXIVZG — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 27, 2022

Perché Matteo Salvini ha querelato Selvaggia Lucarelli?

Il motivo della querela del leader della Lega (Nord) è un tweet di Selvaggia Lucarelli sulla presenza di Salvini e Giorgia Meloni al funerale del cantante di Amici Michele Merlo.

“Il mio commento nel post era «La presenza di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella. Con tanto di cartolina da pubblicare sui social». Dunque, per questo post su Facebook Matteo Salvini si è rivolto alla Digos”.

P.s. L’unica amica di famiglia era francesca Verdini, mi dicono. Quindi appunto, politica e cartoline c’entravano ancora meno. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 19, 2021

Michele Merlo, Salvini e Meloni ai funerali. Allo stadio fans e canzoni https://t.co/HYZJzSF7YP pic.twitter.com/hEiVD9ac6C — Corriere di Bologna (@corrierebologna) June 18, 2021

L’articolo Selvaggia Lucarelli querelata da Salvini: “Lui non era contro il reato d’opinione?” proviene da Biccy.it.