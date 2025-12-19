Selvaggia Lucarelli querela Mario Adinolfi in Italia

Selvaggia Lucarelli ha querelato Mario Adinolfi, come riferito dall’ex parlamentare. La vicenda è nata dopo che Adinolfi ha commentato ciò che la giornalista aveva scritto sulla bufera che ha travolto Alfonso Signorini a seguito dei contenuti pubblicati nel podcast Falsissimo da Fabrizio Corona. Lucarelli aveva criticato l’ex re dei paparazzi e il suo modus operandi, sostenendo che mira a esporre a pubblico ludibrio le persone di cui parla.

Adinolfi ha mal digerito tale passaggio e ha risposto criticando Lucarelli, sostenendo che lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino. Ha anche citato il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, che si era suicidata dopo essere stata criticata da Lucarelli e il suo fidanzato. Adinolfi ha sostenuto che Lucarelli si sta prendendo troppo quando critica Corona, che attacca persone potenti con prove concrete.

Il caso della ristoratrice Pedretti era stato strumentalizzato per colpire Lucarelli e il suo fidanzato, ma non c’è stato alcun risvolto giudiziario per la giornalista e il compagno. Adinolfi ha fatto sapere di essere stato querelato da Lucarelli e ha riservato altre critiche, sostenendo che la giornalista fa ciò che agli altri rimprovera e che i due pesi e le due misure sono intellettualmente disonesti.

Nel frattempo, la bufera che si è abbattuta su Alfonso Signorini continua a far discutere. Mediaset sta valutando se confermare o meno il giornalista alla guida del Grande Fratello Vip, che dovrebbe partire a inizio marzo. Tutto dipenderà da che cosa rivelerà l’ex re dei paparazzi nella seconda puntata di Falsissimo dedicata a Signorini. Una delle ipotesi è di defenestrare il direttore di Chi Magazine dalla guida del programma, che potrebbe essere sostituito da Ilary Blasi o Michelle Hunziker. Un’altra ipotesi è la cancellazione della trasmissione.