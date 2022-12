Selvaggia Lucarelli punzecchia Milly Carlucci che cerca di stemperare la tensione

Il clima a Ballando con le Stelle è sempre più teso e nonostante Milly Carlucci cerchi di stemperare la tensione è palese che ci sia un clima infuocato fra Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici.

Nella puntata di ieri di Viva Rai2, Fiorello ha tirato una stoccatina a Milly Carlucci ed al suo progra,,a:

“Posso dire una mia considerazione su Ballando con le Stelle? È un programma che adoro tantissimo, tutti i sabati sono lì ma non c’ho capito niente! Non ho capito il regolamento. C’è gente che non è mai eliminata, sta sempre là. Ho visto Mughini eliminato e sabato di nuovo Mughini. Ma che è? C’è un meccanismo che manco nella Finanziaria ci sono tanti emendamenti come a Ballando. C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Perché è tornato a ballare? C’ha 28 punti sulla patente. Carlucci spiegaci che cosa succede! Chi vincerà? C’era la finale, finalmente è finito. No, c’è un’altra finale. Otto finali si sono inventati, nove finali!”.

Un pensiero che oggi è stato condiviso su Instagram da Selvaggia Lucarelli che ha così commentato:

“Sulle opinioni non mi pronuncio perché sono appunto opinioni. Però le card sono una novità. E il ripescaggio era tra eliminati, non tra eliminati e ritirati. E non era mai successo che non uscisse nessuno per più di metà delle puntate. Quindi un po’ di ragione Fiorello ce l’ha”. – salvo poi fare una piccola rettifica – “Vero, Isoardi si ritirò i primi di novembre per due puntate e rientrò al ripescaggio a metà novembre. Direi una situazione un po’ diversa”.

E se da una parte Selvaggia Lucarelli punzecchia, dall’altra Milly Carlucci stempera. Lo ha fatto fra le pagine del Corriere della Sera.

“In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi [i giudici, ndr] a vedersela tra loro” […] Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione. C’è una giurata tecnica (Carolyn Smith) e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti articolati intercettano anche quello che viene detto a casa. Siamo variegati, è la nostra ricchezza”.

La puntata finale è prevista domani sera.