Ieri sera a Ballando con le Stelle Morgan ha litigato con Selvaggia Lucarelli. I due hanno avuto un acceso scontro e alla fine della trasmissione la giornalista ha anche detto di non poter far finta di niente, visto che ‘una persona non lucida’ le aveva dato della scimmia.

Poco fa la Lucarelli ha pubblicato un messaggio che Morgan le ha scritto su Instagram dopo la fine di Ballando: “Selvaggia ma io stavo giocando stasera con te. Davvero non c’era la minima di offesa o aggressione. Anzi pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso e mi dispiace, avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco dello spettacolo delle parti improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare. Mi spiace tu ti sia arrabbiata, se vuoi parliamone a voce“.

ho rivisto lo “show” malinconico di Morgan contro Selvaggia Lucarelli, a Ballando con le stelle. A me mette una gran tristezza questo suo continuo dover urlare per stare al centro della scena ed imporsi mediatamente. #BallandoConLeStelle

“Caro Morgan, io non recito e ancor di più non ho un copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. A tutti quelli che hanno creduto al povero concorrente che viene provocato dalla giuria: andatevi a nascondere adesso, grazie. Come al solito c’è chi ama sabotare se stesso e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato. Le persone a cui fa pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno provato a consigliarlo e sostenerlo.

Riguardo quello che è uscito su alcuni siti ‘dietro le quinte’, le cose non sono affatto andate come raccontate. Morgan mentre io ero in onda, dopo la sua esibizione, davanti a molte persone dietro le quinte h detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono soltanto ad una donna. Attendo le sue scuse, le vorrei pubbliche. – ha concluso Selvaggia Lucarelli – Perché non mi faccio usare e come dicevo ieri sera non amo la disonestà. La disonestà di chi cerca sempre il colpevole dei suoi casini fuori da sé e se possibile ti ci trascina dentro”.