Selvaggia Lucarelli ieri sera è stata ospite di Piazza Pulita dove ha rilasciato una lunga intervista su Green Pass, DDL Zan e sul caso Mietta-Covid. Su quest’ultima ha dichiarato:

“Ballando è un contesto lavorativo e se una persona si prende il Covid io mi domando – tra l’altro condividendo quello spazio con persone ottantenni – se fosse vaccinata. E’ una domanda che mi è venuta da chiederle così come anche tu [si rivolge al giornalista che la intervista, ndr] hai chiesto ai tuoi ospiti in passato se fossero vaccinati, anche una settimana fa. Non mi sembrava di fare nulla di male, anche perché c’è di mezzo la mia salute. E Mietta non mi ha risposto appellandosi al diritto di privacy”.

E ancora:

“Questa è una fotografia molto interessante: lei ha preso il Covid. Il ballerino vaccinato che balla con lei non l’ha preso. La persona vaccinata che condivide la stanza con lei non l’ha preso. Il Covid è rimasto circoscritto alla sua persona. Mi sembrava sbagliato che passasse il messaggio che una persona prendesse il Covid in un contesto dove siamo tutti vaccinati”.

Selvaggia Lucarelli: “Accanto a me voglio solo persone vaccinate che condividono i miei stessi principi”

La giudice di Ballando con le Stelle ha poi dichiarato:

“Io non sono disposta a lavorare con continuità in una situazione abbastanza stretta di vicinanza con persone che non si sono fatte il vaccino. Tipo truccatori, parrucchieri, persone accanto a me… Io voglio che le persone che lavorano per me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi. Devono condividere i miei stessi principi”.

Un discorso che non fa una piega. O sbaglio?