Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne

Alla luce di quanto successo alla presentazione del libro di Francesca Fialdini, però, Selvaggia Lucarelli ha deciso di dare forfait. Gli organizzatori hanno ora 24 ore di tempo per trovare un altro conduttore. Il terzo nell’arco di un mese.

“Selvaggia Lucarelli ha deciso di fare un passo indietro” – si legge su Tag24 – “La giornalista ha comunicato all’organizzazione della serata la sua intenzione di dare forfait per evitare che l’attenzione fosse deviata rispetto al tema centrale. In sostanza, ha spiegato di non voler oscurare con la sua presenza l’importanza della serara, dedicata ad una tematica attuale e delicata come quella della violenza sulle donne. Gli organizzatori hanno ugualmente confermato l’appuntamento che è previsto per domani sera, 20 gennaio, a partire dalle 20.30 al teatro comunale di Fumane. Ospiti l’europarlamentare Alessandra Moretti, l’avvocato Lucia Annibali, che nel 2013 fu sfregiata al viso con l’acido, e il violinista Andrea Casta. Oltre alle associazioni Cadmi – Casa delle donne maltrattate e Mamo educational foundation, beneficiare della raccolta fondi. Come si può notare dalla locandina condivisa sul profilo social da Andrea Casta, a mancare è proprio il nome della giornalista”.