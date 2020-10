Lo scorso settembre Selvaggia Lucarelli e Matteo Bassetti hanno avuto uno scontro nel programma di Adriana Volpe Ogni Mattina. L’infettivologo in quell’occasione sosteneva che la situazione in merito al Covid 19 fosse molto cambiata rispetto a marzo e che se Silvio Berlusconi avesse contratto il virus mesi prima sarebbe morto. La giornalista però non era della stessa opinione del medico: “Non è vero, non tutti gli ottantenni sono morti ad aprile e maggio. Io ne conosco e non parlo per sentito dire, persone di 80 e passa anni che sono guarite. Ho ragione io è davvero così”.

La giudice di Ballando con le Stelle non dimentica e infatti ieri ha scritto un lungo articolo sul sito de Il Fatto Quotidiano in cui ha lanciato decine di shade davvero esilaranti contro il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“Matteo Bassetti, l’infettivologo di riferimento del centrodestra, quello che tutti consultano per avere la frase a effetto da mettere in un titolo o la bordata del giorno al governo, si piace tantissimo.

Corre voce che lui combatta i virus non per passione e competenze, ma perché non tollera che esista qualcosa di più virale di lui. Se l’Ansa non batte entro cinque minuti la sua frase “Il Genoa è la Waterloo dei tamponi” o “Abbiamo a che fare con un virus fornaio. Contagia solo di notte!”, – ha continuato Selvaggia Lucarelli – Bassetti va in auto-quarantena fiduciaria nella toilette finché non partorisce una frase ancora più d’effetto da consegnare ai giornalisti.

Ci aspettiamo da un momento all’altro che dica “Il Coronavirus mi ha parlato” o “Le mascherine vanno ingoiate e con il pesto sono più digeribili”. Matteo Bassetti si piace così tanto che in piena pandemia diventa testimonial di un’azienda di cravatte o appare la sua foto nelle certificazioni di sanificazione e derattizzazione di un’azienda privata, e a chi glielo fa notare con una certa perplessità risponde “Ho la mia popolarità e ne faccio quello che voglio”.La Lady Gaga delle pandemie, insomma.

E che sia sempre più convinto di essere il più figo, il più affascinante, il più autorevole lo racconta bene la scenetta di due sere fa a #Cartabianca. Gli ospiti sono lui e Crisanti, la Berlinguer concede un paio di minuti in più di spazio a Crisanti e lui, piccato come una Belen qualunque a cui hanno tagliato il balletto finale per far fare una battuta alla Ferilli, protesta: “Parla sempre lui, cosa mi avete invitato a fare?””.