Selvaggia Lucarelli domenica pomeriggio è stata ospite da Mara Venier in collegamento a Domenica In, ma nell’annunciarlo via Instagram ha taggato per errore il profilo di Domenica Live di Barbara d’Urso. Lei stessa poco dopo si è corretta: “Ho scritto Domenica Live! Nooo! Domenica In!“, ma il danno ormai era già stato fatto.

Sempre su Instagram la giornalista ha poi pubblicato un video che puzza un po’ di frecciatina pungente nei confronti di Barbara d’Urso: “Però non è bello che continuiate a rimarcare il mio errore, siete veramente stron*i, ve lo dico col cuore. E poi scusate, secondo voi io faccio a posta a taggare un programma che ops, hanno chiuso?“.

Semplice errore o frecciatina? Nel dubbio è notizia di oggi che Selvaggia Lucarelli ha lasciato Il Fatto Quotidiano.

“Non sono più una giornalista del Fatto. Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci. Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale. Ma anche Maddalena Oliva e i tanti colleghi talentuosi, nessuno escluso. È stato bello e siccome i “grazie” vanno sempre detti a voce alta, ecco, lo dico a voce alta: avrete sempre la mia gratitudine. Se voi che mi state leggendo non vi fidate e credete ad un’altra matrice dell’addio, naturalmente potete richiedere le 100 000 righe di mio stampato al Fatto.

A presto, altrove”.