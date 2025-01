Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata a Ballando: il motivo è il suo conto

Selvaggia Lucarelli ha commentato con ironia l’allontanamento di un dipendente della sua banca, Intesa Sanpaolo, accusato di aver consultato illegalmente i conti correnti di vari personaggi pubblici, inclusi politici come Giorgia Meloni e membri della sua famiglia. La procura di Bari ha avviato un’inchiesta sull’accaduto, evidenziando che il dipendente violava le norme di lavoro. La Lucarelli ha condiviso il comunicato della banca sui social, evidenziando che il dipendente è stato “licenziato” per aver violato regolamenti interni.

La notizia dell’inchiesta è emersa oltre due settimane fa, rivelando che il dipendente aveva accesso ingiustificato ai conti di 34 politici e altri personaggi pubblici. Selvaggia, giudice del programma “Ballando con le stelle”, ha commentato l’accaduto con un tocco di umorismo, insinuando che non veniva pagata a sufficienza per il suo lavoro nello show di Milly Carlucci. La Lucarelli ha fatto riferimento a una frecciatina di Fabio Canino, che preannuncia la sua conferma per la prossima edizione del programma, mentre il futuro di Guillermo Mariotto rimane incerto.

In sintesi, il caso ha messo in evidenza la violazione della privacy da parte di un dipendente bancario, con ripercussioni legali e professionali significative. La reazione di Selvaggia Lucarelli, pur seria nel contesto, ha dimostrato un atteggiamento disinvolto nei confronti della situazione, mescolando commenti ironici con il rispetto per la gravità delle accuse.