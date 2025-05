Selvaggia Lucarelli: la tenera confessione su Pappalardo

L’attore Laerte Pappalardo è stato ospite nel programma di Caterina Balivo, dove ha discusso il suo passato con Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto un legame dal 2004 al 2007 e un figlio, Leon. Pappalardo ha descritto la loro separazione come non traumatica, pur riconoscendo le difficoltà iniziali. Oggi, i rapporti tra i due sembrano ottimi.

Interrogato sul matrimonio di Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli, Pappalardo ha confermato di essere stato invitato e ha espresso la sua gioia per l’evento, previsto per il prossimo anno. Ha sottolineato come il loro buon rapporto derivi dalla maniera in cui si sono separati, evidenziando che la mancanza di tradimenti o rancori ha aiutato a mantenere una relazione amichevole.

Pur ammettendo che le separazioni sono complesse, ha sottolineato la loro amicizia, definendosi fortunato ad essere rimasti uniti per il bene del figlio. Pappalardo ha inoltre menzionato il positivo rapporto con Biagiarelli e il legame che Lucarelli ha con la sua attuale compagna, contribuendo così a un ambiente sereno tra le loro famiglie.

Fonte: www.libero.it