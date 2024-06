Selvaggia Lucarelli: “Ho sentito Fedez al telefono”, ecco cosa si sono detti

Selvaggia Lucarelli oggi è stata ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT dove ha parlato del suo libro e dei Ferragnez. A domanda diretta se abbia mai sentito privatamente Chiara Ferragni e Fedez, la scrittrice ha risposto così:

“Io e Chiara Ferragni non abbiamo mai avuto contatti, zero. Quando era Chiara Ferragni credo che sarebbe stato più facile avere contatti con galassie altrove. Credo che si sentisse un pochettino inarrivabile. Lei aveva messo un sacco di filtri, era difficile. […] Quando ho scritto questo libro ho provato a contattarla perché volevo la sua versione dei fatti, ma il suo avvocato mi ha risposto che Chiara Ferragni non avrebbe rilasciato nessuna intervista e che mi sarei assunta la responsabilità delle mie parole”.

Con Fedez, invece, è andata diversamente dato che i due si sono sentiti privatamente al telefono svariate volte.

“Fedez l’ho sentito qualche volta prima del libro, abbiamo anche discusso al telefono su alcune questioni relative alla beneficenza, perché lui aveva partecipato a un’iniziativa di beneficenza appoggiando una causa e io non ero convinta che lui sapesse cosa fosse” – ha raccontato Selvaggia Lucarelli – “Al telefono gli ho detto ‘stai raccogliendo soldi per questa persona perché ha una storia drammatica‘, ma quando gliel’ho chiesto sapeva poco e niente di quella persona nonostante mi avesse detto che sapeva tutto. E quindi era preoccupatissimo che io raccontassi questa storia. Non mi diceva ‘mi dispiace non aver approfondito questa cosa potevo farla meglio’, ma mi diceva ‘io già lo so che ora tu distruggerai la mia reputazione e questa cosa la dirai’. Io lì avevo visto la persona che si preoccupava della sua reputazione”.

La scrittrice ha poi aggiunto: “Poi ci siamo sentiti altre volte per piccole cose con toni sempre abbastanza accesi“.

Selvaggia Lucarelli: “Mai più sentito privatamente Fedez dopo il Pandoro-Gate”

“Loro [i Ferragnez, ndr] non si confrontano mai sulla sostanza, Fedez ti insulta e si scatena sh1tstorm, poi ti invita a Muschio Selvaggio perché in quel momento io ero più potente di lui dopo il Pandoro-Gate ed essendo falena voleva prendere pure la mia luce. Oppure che ne so, forse voleva farsi giustizia in quel modo scomposto? Ma anche no”.

Selvaggia ha poi concluso:

“Dopo il Pandoro-Gate non l’ho più sentito ma ho scoperto che mi ha querelata. La notizia era uscita sul giornale proprio durante il Pandoro-Gate data dal suo avvocato, anche se la denuncia risaliva a mesi prima. A quando durante il divorzio da Luis Sal io ho scritto che Luis Sal era stato auto-ironico, mentre Fedez si era comportato da bimbom. Quindi ora ci sarà questo fantastico processo a causa di quella parola in cui si deciderà se il povero Fedez ha subìto un danno materiale, psicologico o di immagine da questo parolone. Lui proprio che usa un linguaggio così con prudenza. Ma va bene, ci difendiamo. Io al processo mi porto tutti quelli che ha insultato e dissato”.