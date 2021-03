Il conduttore di Non è l’Arena contro Selvaggia. Dalla foto con Corona al discorso in cui viene citata anche Barbara d’Urso.

Poco dopo l’arresto di Fabrizio Corona, Selvaggia Lucarelli su Instagram ha scritto: “Il carcere fa schifo e non gioisco. Però dico due cose. La prima è che chi l’ha invitato in tv o addirittura gli ha dato un ruolo di peso nel suo programma come Giletti ha fatto il suo male. La seconda è il Tribunale di Sorveglianza, sempre troppo molle con lui”.

Il post non è piaciuto a Massimo Giletti, che ieri sera a Non è l’Arena ha mostrato una foto del 2012 in cui sembra che la giornalista e Fabrizio si scambino un bacio.

“Quella foto appartiene al passato televisivo di Selvaggia Lucarelli. Lei aveva intervistato Corona e al termine vedete c’è un bacio sulle labbra e quant’altro. Io non mi permetto mai di andare oltre nei commenti. A differenza di quello che dic e Selvaggia Lucarelli però non credo di aver mai danneggiato Fabrizio. Intanto al contrario di quello che c’è scritto era il programma di Barbara d’Urso dove Fabrizio dice cose molto concrete e dure per quello che stava subendo nella vicenda con la moglie. Ma a parte questo. Io ho cercato di dare una mano a Fabrizio, con me ha collaborato tantissimo. L’abbiamo mandato nel bosco di Rogoredo perché solo lui aveva il linguaggio per entrare in contatto con quelle persone. Solo lui poteva salvare due ragazzi che ha trovato nel bosco e ha portato in comunità. Allora, vedi Selvaggia Lucarelli, avessi fatto anche solo questo. Io e Fabrizio abbiamo salvato due persone, forse sarebbero morti. Tu esprimi voti a Ballando alzando le palette, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri… forse un po’ di umiltà sarebbe meglio”.

Non so voi, ma io sento già l’odore di asfalto che sta preparando Selvaggia (preparate i popcorn).



Massimo Giletti su Selvaggia Lucarelli, i filmati.

“Cara Selvaggia,

tu a Ballando con le stelle dai i voti alzando le palette, ma giudicare sempre tutto e tutti, dall’alto di cosa poi…

