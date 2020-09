Gabriel Garko per il momento ha un’esclusiva con Canale 5 (venerdì al Grande Fratello Vip, sabato prossimo a Verissimo), ma ieri è riuscito in qualche modo anche a fare capolino indirettamente (e senza mai esser citato) anche a Ballando con le Stelle grazie a Selvaggia Lucarelli.

Dopo l’esibizione di Vittoria Schisano, Fabio Canino si è lamentato del fatto che l’attrice abbia tirato in ballo per la seconda puntata consecutiva il fatto di essere nata nel corpo di un uomo.

“Ho visto che di nuovo nella clip di presentazione hai parlato del bambino, della bambina.. Basta. Punto e a capo. Non importa sempre rivangare il passato”.

Immediata la risposta della Schisano:

“Quella bambina voglio farla vivere perché la Vittoria che hai conosciuto tu è sempre un po’ rimasta fuori dagli studi perché quasi per protezione mi nascondevo dietro i capelli biondi ed i tacchi e facevo la donna che non doveva chiedere mai. Io qui quella donna non la voglio portare, voglio portare quella bambina e voglio davvero divertirmi”.