Selvaggia Lucarelli e Massimo Gramellini sul caso Davide Lacerenza: ‘Un compenso eccessivo, ma lui nemmeno lo cita’

Selvaggia Lucarelli critica nuovamente Massimo Gramellini riguardo a due editoriali pubblicati nel Corriere della Sera. Secondo Lucarelli, Gramellini ha espresso un giudizio superficiale sul caso di un’arbitra insultata a Mestre, offrendosi di trattare la vicenda giudiziaria di Stefania Nobile e Davide Lacerenza con un doppio standard. Nell’editoriale, Gramellini racconta di un episodio avvenuto durante una partita di basket femminile, nel quale la madre di una giocatrice ha insultato l’arbitra, una giovane di diciotto anni, con frasi degradanti. Gramellini ha commentato, nutrendo l’illusione che le donne potessero rappresentare un modello meno aggressivo. Lucarelli ha risposto definendo questo approccio come “superficiale” e radicato in stereotipi, sostenendo che le donne, vivendo in questa società, hanno interiorizzato meccanismi discriminatori. Lucarelli accusa Gramellini di chiedere alle donne di comportarsi “meglio” pur essendo state storicamente considerate “inferiori”. Inoltre, critica la disparità di trattamento nel commento della vicenda di Lacerenza, sottolineando come Gramellini abbia menzionato solo Nobile, trascurando il compagno. Secondo Lucarelli, questa omissione evidenzia un pregiudizio di genere e mette in discussione il compenso di Gramellini, chiedendosi se una donna con le sue stesse capacità riceverebbe mai un simile stipendio per i suoi editoriali. Infine, Lucarelli conclude che l’intera vicenda di Gramellini ricade in gran parte sulla figura femminile, dimostrando una certa disparità nel trattamento degli uomini e delle donne nei media.