Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli: Il matrimonio che farà shut down il paese

Selvaggia Lucarelli ha annunciato la sua intenzione di sposare Lorenzo Biagiarelli dopo anni di relazione e una proposta originale. Complici i suoi 50 anni, la giornalista ha deciso di “organizzare la sua vita” e ha chiesto al fidanzato di unirsi in matrimonio. La coppia ha acquistato una casa in Puglia, e il matrimonio potrebbe svolgersi proprio nella regione con una festa a tema.

Lucarelli ha condiviso il suo progetto di vita durante la partecipazione a “Hot Ones”, il podcast di Alessandro Cattelan, sottolineando che l’idea di sposarsi era rimasta in sospeso per un decennio. Già all’inizio della loro relazione, aveva proposto di sposarsi e avere un figlio, ma Biagiarelli aveva rifiutato. Dopo anni di attesa, alla soglia dei 50 anni, ha deciso di fare nuovamente la stessa proposta, stavolta in modo pragmatico, enfatizzando che non si trattava di romanticismo, ma di burocrazia.

Lucarelli ha anche accennato alla certezza che, nel caso di un’improvvisa scomparsa, tutto ciò che possiede andrà a suo figlio Leon. Per quanto riguarda il matrimonio, ha scherzato sull’idea di organizzare una grande festa in Puglia, richiamando tradizioni e simboli locali come la pizzica e artisti come Al Bano e i Negramaro. Lorenzo Biagiarelli, questa volta, ha accettato e il matrimonio potrebbe avvenire tra un anno, in primavera.

Il loro rapporto, caratterizzato da momenti “pirotecnici”, ha dimostrato una solidità nel tempo, con Biagiarelli che ha imparato a mantenere la calma nei momenti di tensione.