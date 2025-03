Selvaggia Lucarelli e la Controversia delle Borse: La Denuncia di Santanchè

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del caso delle presunte borse false che coinvolgono la ministra Daniela Santanchè e Francesca Pascale. La giornalista ha sostenuto che Santanchè dovrebbe possedere due fatture, poiché le borse in questione erano due. Lucarelli ha ironicamente chiesto in una Instagram Story se non si farebbero verifiche in merito. Le dichiarazioni della ministra, durante un evento a Palazzo Lombardia, hanno evidenziato che ha trovato una fattura per una borsa Hermes e ha annunciato di voler affrontare Pascale in tribunale per le accuse.

Lucarelli ha commentato che non comprende come una fattura possa dimostrare qualcosa per qualcuno che possiede molte borse Hermes. Inoltre, ha sollevato dubbi su come possa essere possibile associare la fattura a un regalo, sottolineando che la ministra dovrebbe avere due fatture per le due borse. Ha anche suggerito la possibilità di testimoni che potrebbero confermare l’acquisto, come chi lavora nel negozio.

Santanchè, dal canto suo, ha comunicato di aver denunciato Pascale per le sue affermazioni e ha confermato che non si dimetterà, iniziando una battaglia legale. La situazione rimane incerta e le ulteriori verifiche potrebbero chiarire la vicenda, già complessa a causa delle accuse e dichiarazioni incrociate tra le due parti.