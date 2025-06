Selvaggia Lucarelli e il Caso Garlasco: Mediatica Ingiustizia

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente il circo mediatico che ruota attorno al caso di Garlasco e alla riapertura delle indagini, puntando il dito contro i media che diffondono insinuazioni sulla colpevolezza di persone non indagate. In un intervento nel programma “Accordi e Disaccordi” su Nove, Lucarelli ha sostenuto che non esiste una pista credibile e ha descritto la situazione attuale come peggiore rispetto a quella che circondava il caso di Rosa e Olindo.

La giornalista ha recriminato la disinformazione e la superficialità nel dibattito, criticando anche Massimo Giletti per aver trasmesso informazioni sbagliate riguardo alla pena di Stasi. “Se fossimo stati di fronte a un’impronta insanguinata, oggi non saremmo qui a discutere”, ha affermato, sottolineando che le diverse ipotesi avanzate nei media non rappresentano una valida pista investigativa.

Inoltre, ha commentato le dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che aveva espresso dubbi sulla condanna di Stasi nonostante le assoluzioni precedenti. Lucarelli ha chiarito che il processo è stato rifatto e che ci sono stati nuovi elementi. Ha definito inaccettabile che un esponente governativo sia così mal informato su un caso così delicato. Le sue parole evidenziano la frustrazione nei confronti di una stampa che, secondo lei, non svolge il suo dovere di fornire notizie accurate e chiare.

