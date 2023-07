Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso rispondono alla stessa domanda e sorprendono

In questi giorni Barbara d’Urso è stata ospite al Festival Marateale dove ha ricevuto il Premio Basilicata. La conduttrice ha anche rilasciato un’intervista a Hollywood Reporter ed ha risposto ad una domanda su Selvaggia Lucarelli.

Il giornalista Pino Gagliardi ha chiesto alla popolare conduttrice se è vero che la vedremo in giuria a Ballando con le Stelle, insieme a (o al posto di) Selvaggia Lucarelli. Barbara ha risposto smentendo questi rumor, ma facendo i complimenti alla trasmissione e anche alla giuria.

“No guardi, credo che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Mi piace il programma e stimo molto Milly. L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo”.

Selvaggia Lucarelli su Barbara d’Urso: “A Ballando la sua presenza sarebbe funzionale alla trasmissione”.

Una domanda molto simile è stata fatta qualche tempo fa anche a Selvaggia, che ha risposto con diplomazia: “Sì ho letto le notizie che circolano. Io non avrei proprio nulla in contrario alla sua partecipazione. Anzi, credo addirittura che se ci fosse, la sua presenza sarebbe funzionale allo show, ma in alcuni ruoli. Perché Ballando non è una passeggiata e si deve fare un grande gioco di sottrazione per dare risalto ai concorrenti“.

Barbara su ballando: “Prima o poi potrei anche partecipare”.

Sempre su Hollywood Reporter la d’Urso ha rivelato che prima o poi potremmo anche vederla in pista da Milly: “Su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita. Se ballerò mai da Milly? Prima o poi accadrà. Sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo. C’è stato anche un incontro qualche tempo fa e io ho dovuto purtroppo, per vari motivi, declinare l’invito. Milly è stata molto gentile e molto, diciamo, volitiva. Voleva che io facessi la ballerina per una notte. Milly è molto convincente, però io in quel periodo ero obbligata a fare una scelta e quindi ho dovuto dire di no“.