Selvaggia Lucarelli e Ballando, Costanzo prende una posizione netta

Maurizio Costanzo non le manda mai a dire e non si fa problemi a dichiarare quello che pensa davvero di colleghi e programmi televisivi. Ospite di Un Giorno da Pecora il noto giornalista ha commentato la nuova edizione di Ballando con le Stelle ed ha difeso Selvaggia Lucarelli dagli attacchi ricevuti. Una bella bocciatura invece per Enrico Montesano, che secondo Maurizio è stato giustamente squalificato.

“Se ho difeso Selvaggia dagli attacchi di tutti? Sì! Ho difeso Memo Remigi che l’hanno cacciato e ho difeso la Lucarelli dagli insulti di chiunque e continuo a difenderla. In queste grande trasmissioni si fanno del male, dove Iva Zanicchi dà della T a Selvaggia. Ma che stanno facendo? Menomale che c’è Ivan Zazzaroni che è uno serio. Se guardo Ballando con le Stelle? Certo, lo guardo eccome, ogni tanto lo vedo volentieri. Sì il sabato c’è anche Tu Si Que Vales, mi alterno. Poi c’è quell’imbecille di Montesano con quella maglietta. Se sono contento che sia stato espulso? Sì”.

Costanzo ha anche rivelato che regalo ha fatto a Maria De Filippi per il suo compleanno: “Abbiamo festeggiato il compleanno certo. Che regalo le ho fatto? Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori. Stiamo insieme da 30 anni che ci dobbiamo regalare? Conta il biglietto e soprattutto ricordarsene a una certa età. Le ho regalato le rose. Ovviamente rose rosse, per la precisione dodici. Si dice sempre ‘una dozzina di rose rosse scarlatte’. Ci fu anche negli anni 30 una commedia di grande successo con questo titolo“.

Selvaggia Lucarelli, Costanzo è dalla sua parte: “Attaccata perché tiene la barra dritta”.

“Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile. Io sostengo Selvaggia Lucarelli. – ha detto Maurizio Costanzo su Chi – L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è al pari di un Grande Fratello soprattutto per lo spettacolo indecoroso che si sta consegnando al pubblico. Un tutti contro Selvaggia Lucarelli solo perché è l’unica che cerca di tenere la barra dritta. Se c’è da andare contro di lei parte la Furia Francese, ma quando c’è da prendere le sue parti c’è la Ritirata Spagnola. Non mi piace questo continuo attaccare questa donna che fa benissimo il suo mestiere”.