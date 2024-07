Selvaggia Lucarelli delusa, appunto fatto a Fagnani e De Girolamo

Dopo che Selvaggia Lucarelli ha fatto luce sul caso di Morgan e della denuncia fatta dalla sua ex Angelica Schiatti, Fabrizio Corona è tornato ad attaccare la scrittrice usando i suoi soliti modi beceri. Selvaggia in una serie di storie Instagram ha spiegato che a Fabrizio ci penseranno i suoi avvocati, ma ha poi tirato in ballo i programmi e i conduttori che hanno dato spazio a Corona e Morgan in questi anni, in particolare Francesca Fagnani e Nunzia De Girolamo.

“Ma il vero problema di questa vicenda è che tutti hanno continuato a invitare e pagare Morgan senza mai fare una cosa semplice: telefonare ad Angelica. Solo la versione di Morgan, una denuncia per stalking affrontata come se fosse stata al massimo “un’esagerazione”. ma poi Fagnani dice “con la lucidità che la caratterizza”. Puntata di Belve del 25/02/2022 disponibile su RaiPlay. Francesca Fagnani già parlava tranquillamente della denuncia di stalking da parte di Angelica. Di Corona si occupa il mio avvocato, non ne parlo mai perché merita solo denunce e oblio. Però è frustrante assistere all’indifferenza di altre giornaliste, di molte femministe e della stampa rispetto a queste cose. Questo personaggio anziché essere dimenticato è ancora invitato, pagato,

considerato un pazzerello. Nel frattempo c’è chi come me denuncia, ma è frustrante assistere alla complicità del sistema. Questo sdoganamento della misoginia uccide. Mi spiace ma è il momento di dire le cose ad alta voce. Non è che perché a uno serve il personaggio da invitare si può far finta di non sapere chi è e cosa dice quel personaggio delle donne. Cosa fa. Non lo si tratta come un fenomeno di costume. Non lo si riempie di soldi”.

Lucarelli su Fagnani e Corona.

Selvaggia ha inoltre pubblicato una clip di Francesca Fagnani da Piero Chiambretti, in cui la conduttrice di Belve ammette che Corona le sta simpatico. La giurata di Ballando ha così commentato: “Davvero molto simpatico Fabrizio Corona. Un pluripregiudicato che continua a fare avanti e indietro dai tribunali. Uno che tutti i giorni insulta, offende, parla della vita se***ale altrui (donne soprattutto), fa bodyshaming e così via. Io quando vedo queste cose mi chiedo se il problema sia lui o il sistema. È tutto uno sdoganare sottovalutare far sentire isolate quelle che sollevano il problema“.

La storia di Angelica Schiatti, vittima di Stalking da parte di Morgan raccontata oggi sul Fatto Quotidiano è terribile e vi invito a leggerla. La mia vicinanza ad Angelica è a Calcutta, anche per il coraggio di parlare pubblicamente contro la Warner Music che supporta ⬇️ pic.twitter.com/SqQcdRzTZa — Selvaggia_G (@g_selvaggia) July 10, 2024

Selvaggia sull’intervista di Francesca Fagnani d Aurora Ramazzotti.

La Lucarelli ha anche condiviso una clip dell’intervista che la Fagnani ha fatto ad Aurora Ramazzotti. In particolare nel video apparso sul profilo dalla Lucarelli c’è la domanda che è stata fatta ad Aurora su Fabrizio e un suo commento: “Lei ha pubblicato una foto ironica in costume a Santorini. Corona ha commentato ‘ma questa non aveva denunciato il catcalling?’. Sottolineando che esponendo il suo corpo in costume attirava commenti di tutti i tipi. Ma Corona aveva solo torto o anche un po’ di ragione?“.

Selvaggia Lucarelli ha spiegato che una donna non dovrebbe nemmeno giustificare la sua posizione dopo un commento cafone pubblicato da Corona. La giornalista ha poi specificato che non ce l’ha con Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo o gli altri conduttori che hanno ospitato Fabrizio.