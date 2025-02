Selvaggia Lucarelli critica la prima serata di Sanremo e sorprende

Carlo Conti ha concluso la prima serata del Festival di Sanremo 2025 con venti minuti di anticipo, passando la linea ad Alessandro Cattelan per il DopoFestival. La serata è stata inaugurata da Jovanotti, dopo di che Cattelan ha chiesto a Selvaggia Lucarelli un parere sulla serata. La Lucarelli ha espresso la sua opinione con schiettezza, dichiarando che l’apertura del Festival è stata lineare, ma priva di colpi di scena e sorprese. Ha descritto la serata come priva di guizzi, e non ha esitato a dare il voto da 6, che rappresenta neutralità e mediocrità.

Secondo lei, il Festival sta tornando alla “restaurazione”, con artisti già affermati che riprendono il loro posto al centro della scena, mentre i volti nuovi sembrano essere stati messi da parte. Ha anche notato come Gerry Scotti e Antonella Clerici abbiano recitato i loro ruoli in modo prevedibile e senza spunti particolari. Inoltre, la Lucarelli ha sottolineato che l’unico momento di “trasgressione” è stato rappresentato da Marcella Bella, che ha osato portare una parolaccia sul palco.

Le aspettative su artisti come Elodie e Tony Effe non sono state soddisfatte; entrambi sono apparsi meno energici del previsto. In sintesi, Selvaggia ha riassunto la serata come un Festival “ultra-lineare” e ha lamentato la mancanza di dinamismo e freschezza, suggerendo che senza la presenza di Ama e Fiorello, la serata apparisse addirittura stagnante.