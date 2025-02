Selvaggia Lucarelli critica Fedez: ‘Avresti dovuto fermarlo prima, denuncialo!’

Selvaggia Lucarelli torna a criticare Fedez dopo le sue recenti dichiarazioni riguardanti i suoi tormenti sentimentali. Fedez ha espresso rammarico per aver confidato a Fabrizio Corona i suoi segreti personali legati a Chiara Ferragni e Angelica Montini. Lucarelli accusa il rapper di aver usato Corona come un megafono per i suoi pensieri, ma afferma che questa scelta gli si è rivoltata contro. Nelle sue storie Instagram, la giornalista definisce Fedez “Falena” e Corona “pianta infestante”, insinuando che il rapper sia attratto dagli altri piuttosto che brillare di luce propria.

Lucarelli contesta Fedez per aver condiviso i suoi dettagli più intimi con Corona per un intero anno, i quali sono stati successivamente divulgati pubblicamente. Sottolinea come Fedez non sia stato ignaro delle conseguenze delle sue azioni. Secondo Lucarelli, il rapper ha orchestrato la sua narrazione personale, trasformandosi in una vittima solo dopo aver subito il contraccolpo delle sue stesse rivelazioni.

Inoltre, Lucarelli invita Fedez a denunciare Corona se quest’ultimo ha pubblicato notizie false o materiale privato senza consenso. Ricorda anche la querela che Fedez ha presentato contro di lei per averlo definito “bimbominkia”, insinuando che dovrebbe agire allo stesso modo con Corona. La relazione tra Lucarelli e Fedez è segnata da precedenti di conflitti legali, con il rapper che ha richiesto risarcimenti significativi a seguito delle dichiarazioni della giornalista.